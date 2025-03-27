"Росатом" подтвердил планы по строительству и вводу Кольской АЭС-2

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" намерена в начале 2030-х годов ввести в эксплуатацию Кольскую АЭС-2 (КАЭС-2, Мурманская область), сообщил журналистам в Мурманске глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Мы уже в начале 2030-х годов здесь планируем новые дополнительные мощности ввести, как, впрочем, вести работу по управлению работой действующей Кольской АЭС", - сказал он.

По его словам, госкорпорацию "в хорошем смысле подгоняют и региональные власти, и "НОВАТЭК", и что промышленность, особенно, связанная с СПГ, требует ввода новых мощностей.

Ранее директор Кольской АЭС Василий Омельчук сообщал, что активная фаза строительства Кольской АЭС-2 начнется в 2028 году.

В соответствии с принятой в конце 2024 года генеральной схеме размещения объектов энергетики до 2042 года, сроки ввода энергоблоков КАЭС-2 сохраняются прежними: 2035, 2037 и 2042 год соответственно.

"Четвертый блок, предполагаем, войдет уже в следующую генеральную схему развития электроэнергетики Российской Федерации. Четвертый блок у нас в планах построить в 2044 году", - отмечал Омельчук.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии, вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.