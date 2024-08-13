Строительство Кольской АЭС-2 на два энергоблока оценивается в 200 млрд рублей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Планируемая стоимость Кольской АЭС-2 (КАЭС-2, Мурманская область) превышает 200 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Обоснование инвестиций по КАЭС-2 уже завершено, осталось пройти необходимые согласования. "На сегодня оценка создания (КАЭС-2 - ИФ) чуть больше, чем 200 млрд рублей. Это в ценах на начало 2024 года, - сказал Омельчук. - Дефицита в финансировании нет".

Он отметил, что в данных расчетах пока учтены два энергоблока мощностью по 600 МВт.

"Решение по еще двум энергоблокам рождается", - сказал Омельчук, добавив, что в декабре 2024 года должна быть утверждена "дорожная карта" размещения объектов энергетики до 2042 года.

Он напомнил, что площадка под КАЭС-2 заранее рассчитана на строительство четырех энергоблоков.

Начало строительно-монтажных работ по возведению энергоблока №1 КАЭС-2 планируется в 2027 году. Принятие энергоблока в промышленную эксплуатацию намечено на 2035 год.

Сроки введения следующих энергоблоков КАЭС-2 Омельчук не назвал, отметив, что это было бы некорректно до принятия дорожной карты на срок до 2042 года.

В презентации Омельчука говорится, что до 30 июня 2025 года должно выйти постановление правительства о переводе земельного участка, на котором будет расположена КАЭС-2, из категории лесных земель в категорию промышленных.

В декабре 2023 года Омельчук уже сообщал, что КАЭС-2 проектируется на два энергоблока по 600 МВт, но площадка рассчитана на размещение четырех энергоблоков.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии, вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.