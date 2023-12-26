Площадка под Кольскую АЭС-2 предусматривает четыре энергоблока

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Кольская АЭС-2 пока что проектируется на два энергоблока по 600 МВт, но площадка рассчитана на размещение четырех энергоблоков, сообщил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

"На сегодня Кольская АЭС-2, как мы видим, - это два блока по 600 МВт, это консервативный подход. Сейчас у нас есть четыре блока по 440 МВт, мы их замещаем двумя по 600 МВт - это меньше, но мы 30 лет работали в режиме диспетчерских ограничений", - сказал Омельчук на пресс-конференции во вторник.

"Но площадку и изыскания под новую атомную станцию мы предусмотрели на четыре энергоблока. И сегодня мы рассматриваем в концерне "Росэнергоатом" перспективу на четыре энергоблока", - отметил директор КАЭС.

Он добавил, что до декабря 2024 года будет готова схема размещения объектов энергетики до 2045 года. В этой дорожной карте, по словам Омельчука, уже заявлены четыре энергоблока.

"Мы рассматриваем с проектными, конструкторскими организациями возможность приближения сроков ввода в эксплуатацию первого энергоблока КАЭС-2", - сказал Омельчук.

В октябре советник директора КАЭС Евгений Никора сообщал, что будущая КАЭС-2 может состоять не из двух, а из четырех энергоблоков.

"Сейчас "Росатом" согласовал и направил в правительство РФ актуализированную "дорожную карту", где появились энергоблоки №3 и №4 в 2041 и 2044 годах (сроки ввода соответственно - ИФ)", - сказал Никора.

В ноябре 2022 года в презентации Омельчука на стратегической сессии "Реализация инфраструктурных проектов СМП в условиях санкционного давления" сообщалось, что разработка обоснования инвестиций и ОВОС для строительства КАЭС-2 планируется к концу 2024 года.

Согласно презентации, строительно-монтажные работы для энергоблока №1 должны начаться до 16 ноября 2028 года, для энергоблока №2 - до 16 ноября 2030 года. Первый бетон должен быть уложен в срок до 31 января 2030 года и 31 января 2032 года соответственно. Физический пуск энергоблока №1 предполагается до 31 декабря 2034 года, энергоблока №2 - до 31 декабря 2036 года, ввод в эксплуатацию - до 31 декабря 2035 года и 31 декабря 2037 года соответственно.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии, вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.