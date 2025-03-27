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Оборот Wildberries в 2024 году вырос на 60% и превысил 4 трлн рублей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Оборот маркетплейса Wildberries в 2024 году превысил 4 трлн рублей, сообщила глава объединенной компанией Wildberries & Russ (ООО "РВБ") Татьяна Ким, выступая на Международном арктическом форуме.

В 2023 году оборот маркетплейса превысил 2,5 трлн рублей. Таким образом, в 2024 году рост составил порядка 60%.

По словам Ким, одной из своих задач компания видит постоянное масштабирование и развитие и хочет наращивать оборот двузначными темпами.

"Когда у тебя стоит задача прирастать больше 50% к такой большой базе, естественно, ты постоянно ищешь разные источники этого роста", - сказала Ким.

По ее словам, в 2019 году компании "удалось осознать", что основа роста Wildberries лежит в маленьких предпринимателях, индивидуальных предпринимателях или самозанятых, либо небольших компаниях, чаще всего - региональных.

Ким напомнила, что в 2024 году компания РВБ запустила совместно с АСИ проект "Платформа роста", направленный на поддержку региональных предпринимателей. 27 марта к программе присоединилась Мурманская область. "В целом в этом году мы планируем охватить (проектом - ИФ) 40 регионов. Сегодня открыли шестой", - сказала глава компании.

Wildberries РВБ АСИ Татьяна Ким Wildberries & Russ ООО "РВБ"
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