Wildberries во II квартале нарастил оборот почти вдвое, до 644,2 млрд рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Wildberries во II квартале 2023 года увеличил оборот на 89% год к году - до 644,17 млрд рублей, сообщила компания.

Полугодовой оборот Wildberries при этом вырос на 94% - до 1,22 трлн рублей. В структуре GMV за полугодие продажи товаров составили 1,1 трлн рублей (+90%), услуги продавцам и покупателям - 165,5 млрд рублей (рост в 2,3 раза).

Наибольшие объемы продаж продемонстрировали сегменты fashion-товаров (одежда, обувь и аксессуары), косметики и парфюмерии, продукции для благоустройства дома и предметов интерьера, смартфонов и аксессуаров, продуктов питания.

За I полугодие Wildberries вложила 8,9 млрд рублей в строительство новых логистических объектов, показатель вырос на 7% год к году.

По итогам I полугодия совокупная площадь логистических центров компании на территории всех стран присутствия превысила 2,9 млн кв. м.

До конца 2023 года Wildberries планирует запустить более 1,6 млн кв. м новых логистических площадей в Тверской, Свердловской, Новосибирской областях, Ставропольском крае и других регионах РФ.

Wildberries присутствует в восьми странах мира, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию, Азербайджан. Оборот Wildberries в 2022 году вырос на 98% - до 1,67 трлн рублей.

Ежедневно на онлайн-платформе оформляется 8,8 млн заказов.