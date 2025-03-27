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Чистая прибыль "Росгосстраха" по МСФО в 2024 году выросла в 1,7 раза

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" за 2024 год по МСФО увеличилась в 1,7 раза к уровню 2023 года и превысила 8 млрд рублей, следует из опубликованной отчетности страховщика.

Полученная страховая премия за период увеличилась на 12,5% - до 95,1 млрд рублей по сравнению с 83,6 млрд рублей годом ранее.

Выплаты по урегулированным за прошлый год страховым событиям увеличились более чем на четверть - до 38,3 млрд рублей по сравнению с 30 млрд рублей в 2023 году.

Совокупный доход компании за прошлый год увеличился до 7,9 млрд рублей против 4,6 млрд рублей годом ранее, аквизиционные расходы составили 40,3 млрд рублей против 35,3 млрд рублей в 2023 году.

Расходы страховщика на выплату дивидендов в 2024 году составили 2,007 млрд рублей.

Собственный капитал компании достиг 62,49 млрд рублей на конец прошлого года против 57,3 млрд рублей годом ранее. Размер уставного капитала за год не изменился - 14,6 млрд рублей.

Активы ПАО СК "Росгосстрах" превысили 160,2 млрд рублей по состоянию на конец декабря 2024 года по сравнению с 148,9 млрд рублей на сопоставимую дату годом ранее.

ПАО СК "Росгосстрах" входит в группу ВТБ. На территории РФ действует около 1500 представительств страховщика. В конце декабря 2024 года рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг ПАО СК "Росгосстрах" с AA.ru до AA+.ru.

Росгосстрах
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