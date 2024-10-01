"Росгосстрах" завершает присоединение цифровой страховой компании "Пульс"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ПАО СК "Росгосстрах" сообщил, что завершает процесс присоединения цифровой страховой ООО СК"Пульс".

Ранее предполагалось, что интеграция цифрового страховщика должна завершиться до конца 2024 года.

"Генеральный директор СК "Пульс" Ольга Крымова остается членом правления "Росгосстраха" и в этой роли будет отвечать за проект перехода "Росгосстраха" на новую IT-платформу в рамках программы импортозамещения", - говорится в сообщении интегрирующего страховщика. Сотрудники ООО "Пульс" стали частью команды "Росгосстраха", "продолжают работу по развитию цифровых продаж и онлайн-сервисов.

""Росгосстрах" находится в стадии активной трансформации, готовность к быстрым изменениям позволит нам укреплять позиции на высококонкурентном страховом рынке" - прокомментировал завершение присоединения генеральный директор "Росгосстраха" Максим Шепелев.

По его словам, присоединение "Пульса" и дальнейшее развитие цифровых процессов помогут "Росгосстраху" привлекать новых клиентов.

"Мы рассчитываем, что гибкость и технологичность присоединенной компании, помноженные на опыт, устойчивость и масштаб "Росгосстраха", дадут новый импульс в развитии и нам, и всему страховому рынку", - добавил Шепелев.

За счет инновационного стартапа "Росгосстрах" рассчитывает качественно усилить направление онлайн-продаж и дистанционного взаимодействия со страхователями, а также расширить клиентскую базу c учетом более молодой аудитории, активно использующей современные инструменты страховой защиты - в том числе в формате подписок, говорится в сообщении.

Полисы и подписки более чем 600 тыс. клиентов компании "Пульс" продолжают действовать без изменений. Для страхователей сохраняются личные кабинеты и чат поддержки, при этом страховщиком по заключенным договорам теперь является "Росгосстрах". Пролонгация страховых подписок тоже осуществляется как раньше - автоматически, онлайн и по прежней цене. Клиенты "Пульса" также получают доступ к продуктовой линейке "Росгосстраха", в том числе к программам ОСАГО и каско.

"Росгосстрах" приобрел 55% в СК "Пульс" летом 2023 года, затем ВТБ провел консолидацию страховых активов на базе "Росгосстраха". Предполагалось, что бизнес СК "Пульс", сотрудники компании и клиенты перейдут в "Росгосстрах".

Менее 1% миноритарных акционеров "Росгосстраха" заявили право на выкуп у них акций в связи с присоединением ООО СК "Пульс" на общую сумму 33,9 млн рублей.