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Совет директоров "Росгосстраха" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 г.

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" рекомендовал акционерам не распределять полученную по итогам 2024 года чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года, сообщил страховщик.

Датой проведения годового общего собрания акционеров назначено 30 июня 2025 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ГОСА, - 7 июня; форма проведения - заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

В повестку общего собрания акционеров "Росгосстраха" войдут следующие вопросы: о распределении прибыли, об избрании членов совета директоров, об избрании членов ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации, о прекращении участия компании в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также об утверждении устава страховщика в новой редакции.

Чистая прибыль ПАО СК "Росгосстрах" за 2024 год по МСФО увеличилась в 1,7 раза к уровню 2023 года и превысила 8 млрд рублей.

Росгосстрах
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