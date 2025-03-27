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Brent стабилизировалась и торгуется у $73,75 за баррель

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно вечером в четверг, инвесторы оценивают данные по запасам нефти в США и ситуацию с импортными пошлинами.

К 17:28 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 5 центов, до $73,75 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 12 центов, до $69,77 за баррель.

26 марта президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля. Эскалация торговой войны усиливает опасения ослабления экономической активности и, соответственно, спроса на нефть.

"Есть ощущение, что рынок озабочен только торговыми войнами и слабо реагирует на иные факторы, - сказал аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада. - Все сильно зависит от риторики Трампа, и если он смягчит тон своих заявлений, рынки получат некоторую поддержку. В обратном случае есть высокие риски продолжительного периода волатильности".

Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,341 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 755 тысяч баррелей.

Brent WTI США Кушинг
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