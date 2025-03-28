Поиск

Brent подешевела до $73,9 за баррель

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в пятницу, но могут завершить неделю в плюсе.

К 14:20 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,19%) до $73,89 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,1 (0,14%), до $69,82 за баррель.

Цены на нефть, вероятно, завершат ростом третью неделю подряд. С понедельника котировки фьючерсов на Brent прибавили около 2,4%, тогда как контракты на WTI подорожали примерно на 2,1%, получая поддержку от обеспокоенности сокращением предложения.

В начале недели США пригрозили ввести пошлины в размере 25% для стран, покупающих нефть из Венесуэлы, что может нарушить торговые потоки. Кроме того, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились намного сильнее ожиданий рынка.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения относительно ослабления экономического роста и, как следствие, спроса на нефть из-за торговых войн.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля. В эту же дату должны вступить в силу зеркальные меры, направленные против стран, облагающих тарифами импорт американских товаров.

"Самым большим препятствием для нефти сейчас являются опасения по поводу тарифов, которые могут ослабить спрос", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Негативным фактором для нефтяных цен также являются ожидания, связанные с запланированным на апрель началом наращивания нефтедобычи ОПЕК+.

Brent WTI Дональд Трамп ОПЕК США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ отметил падение до исторического минимума доли рыночных ипотечных кредитов

Директором по технологиям холдинга VK назначен экс-вице-президент по AI Фролов

Директором по технологиям холдинга VK назначен экс-вице-президент по AI Фролов

Доля китайских электрокаров в объеме продаж в Европе упала до минимума за 2 года

На строительство жилья и курорта на месте Байкальского ЦБК потребуется 40 млрд рублей

На строительство жилья и курорта на месте Байкальского ЦБК потребуется 40 млрд рублей

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,88%, на Аи-92 - на 1,96%

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 0,88%, на Аи-92 - на 1,96%

Nippon Steel может вложить $7 млрд в мощности US Steel в случае одобрения сделки в США

Nippon Steel может вложить $7 млрд в мощности US Steel в случае одобрения сделки в США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6093 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2232 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });