Brent подешевела до $73,9 за баррель

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в пятницу, но могут завершить неделю в плюсе.

К 14:20 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,19%) до $73,89 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,1 (0,14%), до $69,82 за баррель.

Цены на нефть, вероятно, завершат ростом третью неделю подряд. С понедельника котировки фьючерсов на Brent прибавили около 2,4%, тогда как контракты на WTI подорожали примерно на 2,1%, получая поддержку от обеспокоенности сокращением предложения.

В начале недели США пригрозили ввести пошлины в размере 25% для стран, покупающих нефть из Венесуэлы, что может нарушить торговые потоки. Кроме того, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились намного сильнее ожиданий рынка.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения относительно ослабления экономического роста и, как следствие, спроса на нефть из-за торговых войн.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля. В эту же дату должны вступить в силу зеркальные меры, направленные против стран, облагающих тарифами импорт американских товаров.

"Самым большим препятствием для нефти сейчас являются опасения по поводу тарифов, которые могут ослабить спрос", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Негативным фактором для нефтяных цен также являются ожидания, связанные с запланированным на апрель началом наращивания нефтедобычи ОПЕК+.