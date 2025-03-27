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Нефть Brent подорожала до $73,88 за баррель

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают слабо повышаться в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии на данных о самом резком с начала этого года снижении запасов в США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,341 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 755 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 21 марта, уменьшились на 1,446 млн баррелей, дистиллятов - на 421 тыс. баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $73,88 за баррель, что на $0,09 (0,12%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,77 (1,1%), до $73,79 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,11 (0,16%), до $69,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,65 (0,9%), до $69,65 за баррель.

Сокращение запасов энергоносителей в США говорит о существенном спросе на них внутри страны, главным образом, в связи с ростом активности нефтеперерабатывающих предприятий, отмечает аналитик Pepperstone Квазар Элизундиа.

Несмотря на экономические риски, обусловленные напряженностью в торговой сфере, текущий баланс между сильным спросом в США и предложением, ограниченным геополитическими факторами, способствует росту цен, говорит эксперт, слова которого приводит The Wall Street Journal.

нефть
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