Цены нефти Brent снизилась до $73,91 за баррель

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются в пятницу после умеренного роста накануне.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 по московскому времени составляет $73,91 за баррель, что на $0,12 (0,16%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $0,24, до $74,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,11 (также на 0,16%), до $69,81 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,27, до $69,92 за баррель.

С понедельника стоимость обоих контрактов повысилась более чем на 2%.

Цены на нефть могут завершить ростом третью неделю подряд, получая поддержку от обеспокоенности сокращением предложения. В начале недели США пригрозили ввести пошлины в размере 25% для стран, покупающих нефть из Венесуэлы, что может нарушить торговые потоки. Кроме того, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,34 миллиона баррелей - более чем в два раза сильнее ожиданий, что свидетельствует о высоком спросе, пишет Trading Economics.

Тем временем участники рынка оценивают последствия новых протекционистских мер, анонсированных Белым домом. В среду президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в 25% на импорт в страну произведенных за рубежом автомобилей со 2 апреля. В эту же дату должны вступить в силу зеркальные меры, направленные против стран, облагающих тарифами импорт американских товаров.

"Самым большим препятствием для нефти сейчас являются опасения по поводу тарифов, которые могут ослабить спрос", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Давление на котировки также оказывают ожидания, связанные с запланированным на апрель началом наращивания нефтедобычи ОПЕК+.