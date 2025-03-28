В Конгрессе ждут роста госдолга США до рекордных 107% ВВП в 2029 фингоду

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует существенное увеличение госдолга США в ближайшие 30 лет.

По этому прогнозу, госдолг составит 100% ВВП в текущем финансовом году и увеличится до рекордных 107% ВВП в 2029 фингоду. К 2055 году показатель достигнет 156% ВВП.

"Рост госдолга замедлит экономический рост, приведет к увеличению процентных выплат в пользу иностранных держателей долга и создаст значительные риски для бюджетных и экономических прогнозов", - говорится в обзоре CBO.

Ранее на этой неделе рейтинговое агентство Moody's предупредило, что вводимые президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт могут помешать стране взять под контроль растущий дефицит бюджета.

CBO ожидает увеличения дефицита бюджета США к 2055 году до 7,3% ВВП с 6,4% ВВП в 2024 году. Прогноз на 2025 год составляет 6,2% ВВП.

Прогноз CBO предполагает замедление темпов роста экономики США в текущем году до 2,1% с 2,8% в 2024 году. Темпы повышения ВВП на 2055 год прогнозируются на уровне 1,4%.