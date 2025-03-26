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Moody's предупредило об ухудшении перспектив государственных финансов США

Moody’s предупредило об ухудшении перспектив государственных финансов США
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Вводимые президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины могут помешать способности страны справляться с растущей долговой нагрузкой и более высокими процентными ставками, предупредило международное рейтинговое агентство Moody's.

"Фискальная устойчивость страны находится на пути многолетнего снижения", еще больше ухудшившись с тех пор, как в ноябре 2023 года агентство присвоило негативный прогноз рейтингу США, который находится на высшем уровне "AAA", говорится в сообщении Moody's.

При этом аналитики агентства подчеркнули чрезвычайную экономическую устойчивость США и роль доллара и рынка гособлигаций как хребтов мировой финансовой системы. Однако, по их мнению, политика администрации Трампа, включая масштабные пошлины и планы по сокращению налогов, может принести больше вреда, чем пользы, государственным доходам.

"Потенциальное негативное влияние на кредитные рейтинги устойчиво высоких тарифов, нефинансируемых налоговых льгот и существенных рисков для экономики ухудшило перспективы того, что внушительные преимущества США продолжат компенсировать растущий бюджетный дефицит, - говорится в сообщении Moody's. - На самом деле фискальная слабость, скорее всего, сохранится даже при очень благоприятных экономических и финансовых сценариях".

Дефицит бюджета США за финансовый год, закончившийся 30 сентября, составил $1,8 трлн, что на 8% выше показателя за предыдущий год.

Даже самые позитивные экономические и финансовые сценарии подчеркивают "растущие риски того, что ухудшение фискальной устойчивости США больше не может быть полностью компенсировано их чрезвычайной экономической мощью", говорится в сообщении агентства.

Крупнейшая экономика мира "останется сильной и устойчивой", отмечают аналитики, но "политика правительства в области торговли, иммиграции, налогов, федеральных расходов и регулирования может изменить части экономики США и мира со значительными долгосрочными последствиями".

Moody's прогнозирует, что базовая процентная ставка Федеральной резервной системы будет находиться в диапазоне 3,75-4% к концу этого года.

США Moodys
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