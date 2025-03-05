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Дональд Трамп надеется сократить госдолг США за счет продажи "золотых карт"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Деньги, полученные от продажи "золотых карт " состоятельным иностранцам, позволят сократить госдолг США, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"Они собираются заплатить много денег, и на эти деньги мы собираемся сократить наш долг", - сказал Трамп в ходе обращения к Конгрессу.

По его мнению, благодаря продажам "золотых карт", дающих возможность жить в США и получить в перспективе американское гражданство, удастся привлечь "блестящих, трудолюбивых людей, которые будут создавать рабочие места".

"Это похоже на грин-карту, но лучше и более продвинуто", - отметил Трамп, говоря о "золотой карте".

Ранее Трамп заявлял, что США будут продавать за $5 млн так называемые "золотые карты", которые дадут право иностранцам жить и работать в стране. Планируется, что продажа карт начнется в ближайшее время.

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