Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2024 году составила 287,7 млрд рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в 2024 году составила 287,7 млрд руб. против 304,2 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали данный показатель на уровне 263 млрд руб.

На динамику чистой прибыли оказал существенное влияние осуществленный в соответствии со стандартами МСФО пересчет отложенных налоговых активов и обязательств в связи с увеличением ставки по налогу на прибыль с 1 января 2025 года, увеличивший расходы по налогу на прибыль за 2024 год на 35 млрд руб., пояснила компания.

Кроме того, из-за значительного повышения ключевой ставки Банка России в течение 2024 года, снижения объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов, увеличения ставки по налогу на прибыль c 2025 года был признан убыток от обесценения внеоборотных активов в сумме 32 млрд руб., говорится в сообщении.

В 2024 году выручка группы "Транснефть" увеличилась на 93 млрд руб. или на 7% - до 1,424 трлн руб. Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль амортизации и обесценения (EBITDA) составила 545 млрд руб., несущественно снизившись относительно 2023 года.

Объем транспортировки нефти в прошлом году снизился на 3% относительно уровня 2023 года, прокачка нефтепродуктов уменьшилась на 2%.