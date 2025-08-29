Чистая прибыль "Транснефти" во II квартале по МСФО снизилась до 73 млрд рублей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" во втором квартале составила 73,1 млрд рублей, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Консенсус, составленный "Интерфаксом" по прогнозам аналитиков, предполагал этот показатель на уровне 69,6 млрд. Наиболее близким были предложения "БКС Мир инвестиций" - 72 млрд рублей.

Снижение чистой прибыли за первое полугодие на 10% год к году, до 153 млрд рублей, прежде всего, обусловлено ростом расходов по налогу на прибыль, поясняет компания. Повышенная ставка по налогу на прибыль для ПАО "Транснефть" в размере 40% действует с начала 2025 до конца 2030 года, напоминает монополия.

Выручка в отчетном квартале выросла на 2,8%, до 357,9 млрд рублей, за полугодие почти не изменилась и составила 720 млрд рублей. "Сдержанная динамика выручки в основном объясняется снижением объемов транспортировки нефти по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в связи с действием соглашений ОПЕК+", - сообщила компания.

Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) выросла за 6 месяцев на 3%, до 308 млрд рубговорится в сообщении компании..

"В 2025 году компания выполняет все свои обязательства и планы развития. Идет завершающая стадия работы по расширению магистральных нефтепроводов в направлении порта Новороссийск. На территории Новороссийского судоремонтного завода осуществляется строительство универсального перегрузочного комплекса (УПК НСРЗ). Также продолжается реализация проекта, направленного на обеспечение надежности системы магистральных трубопроводов и сохранение качества экспортных потоков нефти", - сообщается в пресс-релизе.