Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в I полугодии снизилась в 2,4 раза

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 54,5 млрд рублей, что в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании.

При этом выручка выросла на 10,5%, до 635,2 млрд руб., себестоимость увеличилась на 14%, до 569,8 млрд руб. Доходы от участия в других организациях составили 24,2 млрд руб., или в 1,7 раза больше, чем годом ранее, а прочие доходы уменьшились в 1,6 раза, до 90 млрд руб., в то время как прочие расходы выросли в 1,7 раза - до 120 млрд руб.