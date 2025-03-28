Brent подешевела до $73,65 за баррель

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение вечером в пятницу после выхода статданных по экономике США.

К 18:19 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,38 (0,51%) до $73,65 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,39 (0,56%), до $69,53 за баррель.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система США при оценке рисков инфляции, в феврале поднялся на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, сообщило Минторговли страны.

Аналитики ожидали роста на 0,3% и 2,7% соответственно, как и месяцем ранее.

Неожиданное ускорение инфляции может заставить Федрезерв повременить с продолжением снижения процентных ставок, что может негативно отразиться на росте американской экономики и спросе на энергоносители.