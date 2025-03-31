Brent подорожала до $74,24 за баррель

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии. Трейдеры оценивают новые заявления президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести вторичные пошлины на российскую нефть.

К 14:14 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,83%) до $74,24 за баррель. Срок обращения фьючерсов на май истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые июньские контракты дорожают на $0,28 (0,38%), до $73,04 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,31 (0,45%), до $69,67 за баррель.

Трамп 30 марта заявил, что намерен ввести вторичные 25-процентные пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию. "Если Россия и я не сможем заключить соглашение, чтобы прекратить кровопролитие на Украине, то я введу вторичные пошлины на всю нефть из России", - сказал он. Трамп уточнил, что пойдет на этот шаг, если придет к выводу, что вина за отсутствие соглашения лежит на российской стороне.

Президент также сказал, что готов пойти на запрет иностранным компаниям, покупающим российскую нефть, вести бизнес в США.

Некоторые аналитики сомневаются в серьезности намерений американского президента. "Есть элемент усталости от заявлений администрации США по тарифам и санкциям", - отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон. "Полагаю, что до тех пор, пока не появится что-то более конкретное, рынок не будет слишком остро реагировать на это", - добавил эксперт.

Зеркальные пошлины США на товары из других стран должны вступить в силу уже 2 апреля. Эта перспектива увеличила обеспокоенность инвесторов по поводу глобальной торговой войны, которая может замедлить экономический рост и ограничить спрос на энергоносители.

Давление на нефтяные котировки также оказывают ожидания увеличения добычи странами ОПЕК+.

В Macquarie Group Ltd. допускают, что цена на нефть может опуститься до $60-63 за баррель на фоне сохранения избытка предложения на рынке.

"Наши ценовые ориентиры касаются того, какой уровень цен может быть устойчивым", - отметил аналитик Macquarie Викас Двиведи, добавив, что цена вряд ли может надолго опуститься ниже уровня $60-63, поскольку в этом случае ОПЕК+, вероятно, замедлит наращивание нефтедобычи.