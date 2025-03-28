Банк России отметил расширение производства и выравнивание спроса

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Данные за первые месяцы 2025 года говорят о продолжении расширения производства и выравнивании спроса, что не приводит к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля, отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Наши решения выверены таким образом, чтобы рост спроса пришел в соответствие с производственными возможностями экономики. Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами. Иначе говоря, производственные возможности продолжают расширяться, а вот спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля", - говорится в заявлении Набиуллиной, опубликованном в годовом отчете ЦБ.

Инфляция в 2024 году сложилась выше ожиданий Банка России.

Усиление инфляционного давления в 2024 году потребовало дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Во втором полугодии 2024 года ключевая ставка была повышена в общей сложности на 5 процентных пунктов (п.п.), до 21% годовых.

Повышение ключевой ставки во втором полугодии 2024 года стало транслироваться в замедление кредитования - сначала только в потребительском сегменте, а затем и в корпоративном.

"По оценке Банка России, переход к более сбалансированным темпам кредитования уменьшит импульс к избыточному расширению спроса и, следовательно, обеспечит возобновление дезинфляции в первой половине 2025 года", - отмечает Банк России.