Банк России отметил дальнейшее снижение ценовых ожиданий предприятий в марте

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В марте ценовые ожидания российских предприятий в марте продолжили существенно снижаться, следует из оперативной справки по результатам мониторинга компаний, проведенного Банком России.

В феврале ценовые ожидания предприятий заметно снизились к январскому уровню. Текущая оценка цен на продукцию и услуги в марте также существенно снизилась.

Ожидания по спросу на продукцию и объему производства в марте улучшились.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Оперативная справка по инфляционным ожиданиям населения в марте будет опубликована также в среду.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 21 марта.