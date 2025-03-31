Акции "ВУШ Холдинга" подорожали на 7,5% после публикации годового отчета

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Акции "ВУШ Холдинга" подорожали на "Московской бирже" на 7,5% (до 209,59 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании по МСФО за 2024 год.

Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) от услуг кикшеринга в 2024 году по МСФО составила 14,3 млрд рублей, увеличившись на 33,3% по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении компании. Результат оказался немного ниже консенсус-прогноза, по которому выручка компании ожидалась в размере 14,4 млрд рублей.

Показатель EBITDA кикшеринга в 2024 году составил 6,1 млрд рублей, что на 35,9% больше, чем в 2023 году. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 42,3% с 41,5%. Результат по EBITDA оказался выше консенсус-прогноза, по которому этот показатель ожидался в размере 5,8 млрд рублей.

Чистая прибыль "ВУШ Холдинга" по итогам 2024 года составила 1,99 млрд рублей, что на 2,4% больше, чем в 2023 году.

Чистый долг на 31 декабря 2024 года составил 10,3 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,7х с 1,9х.

Общее количество средств индивидуальной мобильности (СИМ), подключенных к сервису Whoosh, в 2024 году выросло на 43% - до 214,2 тыс. Количество поездок составило 149,7 млн, увеличившись на 44%. Количество зарегистрированных аккаунтов сервиса Whoosh выросло на 35% - до 27,6 млн. Количество поездок на активного пользователя (пользователь, совершивший хотя бы одну поездку за период) увеличилось на 39% - до 20.

На конец 2024 года сервис работал в 61 населенном пункте против 55 на конец 2023 года.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии, Казахстане и странах Южной Америки. Общее количество пользователей сервиса - более 27,6 млн человек.

ПАО "ВУШ Холдинг", головная компания группы Whoosh, в декабре 2022 года провело IPO. Крупнейшим акционером является гендиректор компании Дмитрий Чуйко, которому принадлежит 39%. По данным на 30 июня 2024 года, free float составлял 19%.