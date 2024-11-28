Акционеры "ВУШ Холдинга" утвердили дивиденды за 9 месяцев в 2,11 руб. на акцию

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 2,11 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 6 декабря 2024 года.

Уставный капитал "ВУШ Холдинга" равен 1,114 млн рублей, он разделен на 111 382 432 обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля. Исходя из этого, общий объем дивидендных выплат составит 235 млн рублей.

"ВУШ Холдинг" традиционно рассматривает вопрос о дивидендах осенью, что связано с сезонностью бизнеса кикшеринга.

В прошлом году компания выплатила дивиденды в размере 10,25 рубля на обыкновенную акцию, суммарно - 1,14 млрд рублей.

Ранее компания сообщала, что целевой уровень дивидендов "ВУШ Холдинга" в 2024 году, исходя из дивполитики, составляет порядка 234 млн рублей - это 25% от чистой прибыли по МСФО за год к 30 июня 2024 года. Согласно дивполитике, коэффициент 25% применяется, когда показатель чистый долг/ EBITDA находится в диапазоне 1,5х-2,5х (по состоянию на 30 июня 2024 года он был равен 2,0х).

При этом финансовый директор "ВУШ Холдинга" Александр Синявский заявлял, что чистая прибыль компании по МСФО за год к 30 июня 2024 года находилась под существенным влиянием ряда неоперационных факторов, в частности - курсовых разниц от переоценки остатка денежных средств в валюте.

Дивидендная политика ПАО "ВУШ Холдинг" предусматривает, что минимальный целевой уровень дивидендных выплат зависит от показателя чистый долг/EBITDA на последнюю отчетную дату и определяется в процентах от чистой прибыли за предшествующие отчетной дате 12 месяцев.

В частности, если показатель чистый долг/EBITDA не превышает 1,5х, рекомендуемый размер дивидендов составит 50% от чистой прибыли по МСФО; если этот показатель выше 1,5х, но не более 2,5х - то 25% от чистой прибыли. Если показатель чистый долг/EBITDA превысит 2,5х, компания не будет выплачивать дивиденды.

ПАО "ВУШ Холдинг" - головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга. Компания представлена в России, Белоруссии и Казахстане. В рамках пилотного проекта сервис также работает в Бразилии, Чили и Перу.

ПАО "ВУШ Холдинг" в декабре 2022 года провело IPO. Крупнейшим акционером является гендиректор компании Дмитрий Чуйко, которому принадлежит 39%. По данным на 30 июня 2024 года free float составлял 19%.