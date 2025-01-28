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Число поездок на самокатах Whoosh в 2024 году выросло на 44%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В 2024 году количество поездок, совершенных пользователями сервиса кикшеринга Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг"), увеличилось на 44% - до 149,7 млн, сообщила компания.

Количество зарегистрированных в сервисе аккаунтов на конец года составило 27,6 млн, увеличившись на 35% с 20,4 млн в 2023 году.

Количество поездок на активного пользователя (пользователь, который совершил хотя бы одну поездку на транспорте Whoosh за период) выросло на 39% - до 20 поездок.

Парк сервиса по состоянию на конец 2024 года насчитывал 214,2 тысячи СИМ (средства индивидуальной мобильности - ИФ), увеличившись на 43% относительно 2023 года.

По данным на конец 2024 года Whoosh присутствовал в 61 городе против 55 год назад.

ПАО "ВУШ Холдинг" - головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга. Компания представлена в России, Белоруссии и Казахстане.

ПАО "ВУШ Холдинг" в декабре 2022 года провело IPO. Крупнейшим акционером является гендиректор компании Дмитрий Чуйко, которому принадлежит 39%. По данным на 30 июня 2024 года free float составлял 19%.

Whoosh Дмитрий Чуйко ВУШ Холдинг
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