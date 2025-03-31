Глава ФРБ Сан-Франциско ждет паузы в снижении ставки ФРС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли по-прежнему считает два снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой разумным прогнозом.

Она сказала Reuters, что отсутствие прогресса в борьбе с инфляцией снижает ее уверенность в этом прогнозе. В результате она считает, что Федрезерв может подождать с принятием решения о дальнейшем сокращении ставки для того, чтобы оценить, как бизнес будет справляться с повышением импортных пошлин.

"У нас нет причин торопиться с выводами, потому что денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии, экономика находится в хорошем состоянии, и поэтому мы можем потратить необходимое время, чтобы по-настоящему оценить общее воздействие, узнать масштаб, величину и сроки фактических окончательных пошлин, а затем также узнать об их влиянии на экономику", - сказала Дейли.

ФРС в марте оставила ставку неизменной (в диапазоне 4,25-4,5% годовых) после снижения стоимости заимствований на 100 базисных пунктов в течение прошлого года. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл и другие члены руководства дали понять, что они не будут торопиться с дальнейшим снижением ставки и считают два сокращения в этом году уместными.

"Это и моя позиция: я не меняла свой прогноз с прошлого года, потому что... у меня недостаточно информации, чтобы вносить изменения", - сказала Дейли.

"Нам нужно дать время новой администрации и отраслям, которые будут затронуты (пошлинами - прим. ИФ), и понять, что меняется, и приспособиться к этим изменениям, а затем увидеть, как это повлияет на цены, экономический рост и рынок труда. А сейчас мы просто не знаем", - полагает глава ФРБ Сан-Франциско.

Базовая инфляция (индекс Core PCE), которая не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, выросла в феврале на 0,4% относительно предыдущего месяца. Это стало максимальным повышением за последний год.

"Сто процентов моего внимания сосредоточено на том, что происходит с инфляцией, - сказала Дейли. - Прогресс в этом вопросе не был настолько впечатляющим, чтобы я могла спокойно начать движение по пути снижения ставок прямо сейчас".