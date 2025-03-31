"Мостотрест" снизил годовую чистую прибыль по РСБУ в 3,3 раза, до 546 млн рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в 2024 году снизилась в 3,3 раза, до 546 млн рублей, сообщила компания.

Выручка за год составила 4 млрд рублей (+3,2%), себестоимость продаж - почти 3,9 млрд рублей (+9,8%), валовая прибыль - 148 млн рублей (-59,8%).

Показатель дебиторской задолженности компании подскочил почти в 2,9 раза, до 7,3 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства "Мостотреста" за год снизились до 7,2 млрд рублей с 11,4 млрд рублей. Краткосрочные обязательства - подскочили до 9,3 млрд рублей с 1,9 млрд рублей соответственно, в основном за счет роста показателя задолженности по полученным авансам до 7,3 млрд рублей.

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Из группы в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой". Численность сотрудников "Мостотреста" в результате этих процедур упала с почти 16 тыс. до примерно 300 человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

Владельцем 97% акций "Мостотреста", согласно последней раскрытой компанией информации о структуре собственников, оставалось ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга. Оставшиеся 3% находятся в свободном обращении.