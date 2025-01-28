"Мостотрест" рассмотрит вопрос о продаже 1,695 млн имеющихся у него акций Сбербанк

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Мостотрест" 29 января рассмотрит вопрос о прекращении участия в ПАО "Сбербанк" путем продажи имеющегося у группы пакета акций кредитной организации, сообщила компания.

Как сказано в последней опубликованной "Мостотрестом" отчетности по МСФО, на конец I полугодия 2024 года компания владела пакетом из 1 695 000 акций Сбербанка, пакет оценивался в 554,5 млн рублей.

Стоимость одной обыкновенной акции Сбербанка на "Мосбирже" на закрытие торгов в понедельник составляла 275,2 рубля. Соответственно, сейчас пакет "Мостотреста" может оцениваться примерно в 466,5 млн рублей.

"Мостотрест" в I полугодии 2024 года получил выручку в 1,8 млрд рублей (+25,7%) и чистый убыток в 676,4 млн рублей - в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В составе нераспределенной прибыли компания на конец I полугодия 2024 года отразила более 3,1 млрд рублей.

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Из группы в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой". Численность сотрудников "Мостотреста" в результате этих процедур упала с почти 16 тыс. до примерно 300 человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

С конца 2023 года "Мостотрест" получил два крупных для своих нынешних масштабов инфраструктурных госконтракта по крымским объектам: на расширение ж/д участка Владиславовка - Семь Колодезей за 16,2 млрд рублей и на строительство железнодорожного обхода Инкерманского Свято-Климентовского мужского монастыря за 15,9 млрд рублей.

Владельцем 97% акций "Мостотреста" на конец I полугодия 2024 года оставалось ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга. Оставшиеся 3% - в свободном обращении.