Fortum исходит из того, что до сих пор владеет российским активом

Компания следит за ситуацией в РФ, заявил CEO Fortum Маркус Раурамо

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Fortum исходит из того, что до сих пор владеет российским активом, следит за ситуацией в РФ, сообщил CEO компании Маркус Раурамо в ходе годового собрания акционеров.

"В будущих сценариях мы до сих пор владеем этим активом", - сказал топ-менеджер.

Раурамо напомнил, что Fortum уже был в процессе продажи российских активов и видел к ним интерес, но не получил разрешение на сделку от правительства РФ.

"Мы, конечно, внимательно следим за ситуацией", - заявил он.

В последние два года Fortum не получал никакой информации о производственных и финансовых показателях принадлежащего ему "Форвард энерго". "У нас нет никакого понятия о том, что происходит в компании, поэтому мы списали этот актив", - отметил Раурамо.

Он также напомнил, что Fortum на данный момент участвует в двух судебных процессах, связанных с Россией. Первый иск был подан к РФ с требованием компенсировать инвестиции и стоимость акций "Форвард энерго". Второй касается внутригрупповых займов на сумму около 600 млн евро, выданных российской "дочке".

Fortum был одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В России финскому концерну принадлежит 98,23% в ПАО "Форвард энерго" (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в российскую ветроэнергетику. В 2023 г. Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в своей отчетности.