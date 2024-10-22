Финский Fortum подал в суд иск против "Форвард энерго" на 800 млн евро

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Финский энергоконцерн Fortum инициировал судебное разбирательство в отношении ПАО "Форвард энерго" (бывшее ПАО "Фортум"), сообщила финская компания.

Иск касается внутригрупповых займов на сумму около 600 млн евро, выданных ПАО "Фортум". Российская компания допустила дефолт по всем внутригрупповым займам. Большинство этих займов достигли даты погашения и не были возвращены. Также российская компания не выплатила проценты по ним, описывает Fortum суть иска.

С учетом процентов и пени за просрочку сумма иска составляет порядка 800 млн евро, говорится в сообщении.

Судебный процесс может занять несколько лет, оценили перспективы в Fortum.

Разбирательство будет проходить в суде Нидерландов, так как в соответствии с кредитными соглашениями споры между сторонами должны разрешаться в голландских судах и в соответствии с голландским законодательством, отметили в Fortum.

Это уже второе арбитражное дело, инициированное Fortum в отношении его российских активов. В начале 2024 г. компания подала иск к РФ с требованием компенсировать инвестиции и стоимость акций ПАО "Форвард энерго". Fortum не называл точную сумму претензий, но оценивал ее в "несколько миллиардов евро".

Fortum был одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В России финскому концерну принадлежит 98,23% в ПАО "Форвард энерго" (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в российскую ветроэнергетику. В 2023 г. Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в своей отчетности.