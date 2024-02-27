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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Fortum инициировал арбитражное дело в отношении РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Финский энергоконцерн Fortum инициировал арбитражное дело в отношении РФ, сообщила компания.

Fortum будет требовать компенсацию инвестиций и стоимости акций ПАО "Форвард энерго" (бывшее ПАО "Фортум"), говорится в сообщении.

В сообщении не приводится точная сумма требований. Компания оценивает ее в "несколько миллиардов евро".

Компания продолжит предпринимать необходимые шаги для защиты своих инвестиций и прав, отметили в Fortum.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего было определено Росимущество.

Указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов, отмечали в Росимуществе.

На следующий день после выхода указа советы директоров "Фортума" и "Юнипро" по требованию Росимущества сменили гендиректоров. В "Фортуме" им стал Вячеслав Кожевников из "Башнефти".

По итогам I квартала 2023 года Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в отчетности.

В своем отчете компания отметила, что "с прошлой весны последовательно искала выход с российского рынка и безуспешно обращалась за разрешением на продажу активов как российским, так и зарубежным покупателям".

Fortum был одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В России финскому концерну принадлежит 98,23% в ПАО "Форвард энерго" и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер – "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в российскую ветроэнергетику.

Fortum Фортум Форвард энерго
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