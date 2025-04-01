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Чистая прибыль компании "Мираторга" по производству говядины в 2024 г. составила 6,2 млрд руб

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - "Брянская мясная компания" (АПХ "Мираторг"), один из ведущих производителей мраморной говядины в России, завершила 2024 год с чистой прибылью в 6,2 млрд рублей, сообщается в ее отчетности.

До этого два года были убыточными: в 2023 году чистый убыток составлял 2,37 млрд рублей, в 2022 году - 795,8 млн рублей.

Согласно отчетности, выручка компании выросла на 22,5%, до 66,4 млрд рублей с 54,3 млрд рублей в 2023 году, валовая прибыль - в 4,7 раза, до 9,3 млрд рублей с 1,99 млрд рублей соответственно.

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"Мираторг" реализует долгосрочную стратегию по увеличению производства отечественного мяса в рамках полного цикла "от поля до прилавка". Более чем на 100 фермах в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях содержится 850 тыс. голов скота, работают три площадки зернового откорма. Ближайшие перспективы связаны с увеличением поголовья крупного рогатого скота мясных пород до 1 млн голов.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году, является одним из ведущих производителей мяса в РФ. В состав холдинга входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.

Мираторг
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