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"Мираторг" в 2025 году может снизить производство говядины на 20%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", реализующий в приграничной Брянской области проект по производству мраморной говядины ("Брянская мясная компания"), в 2025 году может снизить выпуск этого мяса на 20%, прогнозируют в холдинге.

В 2024 году объем производства составил 202 тысячи тонн, в том числе за счет вынужденного убоя животных основного стада, содержащихся на фермах на приграничных территориях. Выбраковка животных выросла на 55% по отношению к 2023 году.

"В связи с текущей обстановкой в приграничных районах Брянской области для сохранения жизни и здоровья персонала в 2024 году приостановлена хозяйственная деятельность на пяти фермах крупного рогатого скота", - говорится в пресс-релизе компании.

"За последние два года численность материнского поголовья сократилась на 18%, в связи с чем, по прогнозу, в 2025 году ожидается снижение на 20% производства говядины специализированной мясной породы", - прогнозирует холдинг.

Реализация произведенного на площадках "Брянской мясной компании" мяса привела к краткосрочному росту выручки в 2024 году до 66,3 млрд рублей и чистой прибыли до 6,2 млрд рублей, показав положительную динамику по сравнению с 2022-2023 годами. Это произошло в том числе в связи с ростом реализации мясопродукции от убоя основного стада, а также связано со снижением суммы амортизации основных средств, а также тем, что финансирование возросшего оборотного капитала "Брянской мясной компании" осуществляется за счет "Мираторга". При этом с учетом привлечения оборотных кредитов финансовый результат проекта остается убыточным, как и в 2022-2023 годах.

Компания сообщает, что для восстановления производственной программы и выхода на проектные показатели, обеспечивающие положительную рентабельность, потребуется от трех до пяти лет, чтобы наполнить расселенные фермы материнским поголовьем, получить приплод и дорастить его до убойного веса.

"Но с учетом текущей стоимости оборотных кредитов и длительности производственного цикла в мясном скотоводстве экономические предпосылки для восстановления производства отсутствуют. Отсутствие экономической мотивации в связи высокой стоимостью оборотного кредитования, а также ростом себестоимости (рост стоимости запасных частей, заработных плат, цен на минеральные удобрения, средств защиты растений, топлива и других расходов) является главным препятствием в реализации имеющихся возможностей дальнейшего развития проекта мясного скотоводства. "Мираторг", со своей стороны, в текущей экономической конъюнктуре основной упор делает на операционную эффективность ООО "Брянская мясная компания" на всех этапах цепочки создания продукта", - говорится в пресс-релизе.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году и является одним из ведущих производителей мяса в России. В холдинг входят растениеводческий дивизион, комбикормовые заводы, свиноводческие, птицеводческие, животноводческие площадки, предприятия по убою, переработке и глубокой переработке продукции. Основные активы расположены в Белгородской, Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Тульской и Смоленской областях.

Мираторг Брянская область Брянская мясная компания
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