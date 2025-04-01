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Бургерные Новикова и владельцев "Мираторга" в 2024 году увеличили дивиденды в 4 раза

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Фарш сити групп" (сеть бургерных #FARШ), принадлежащее ресторатору Аркадию Новикову и владельцам АПХ "Мираторг" Виктору и Александру Линникам, в 2024 году выплатило дивиденды в размере 169,2 млн рублей, сообщается в отчетности компании.

В 2023 году дивиденды составили 42 593 000 рублей.

Чистая прибыль компании в 2024 году выросла более чем в два раза, до 209,1 млн рублей со 102,4 млн рублей в 2023 году. Это самый высокий показатель за время работы компании с 2016 года. Выручка увеличилась почти на треть - до 1,778 млрд рублей с 1,354 млн рублей, валовая прибыль - на 25,7%, до 1,254 млрд рублей с 938 млн рублей.

Компания на 50% ООО принадлежит Новикову, по 25% - братьям Линникам.

Согласно отчетности, компания имеет 17 территориально обособленных подразделений.

Как сообщается на ее сайте, сеть бургерных охватывает Москву и Московскую область (39 объектов), Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Казань, Сочи, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Красноярск, Сургут. За рубежом бургерные открыты в Казахстане (5) и Узбекистане (1).

Мираторг Аркадий Новиков Фарш сити групп Виктор Линник Александр Линник
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