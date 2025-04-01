Группа "Илим" в 2024 г. увеличила выручку по РСБУ на 12%, сократила прибыль на 12,5%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - АО "Группа "Илим", крупнейший по объему выпуска производитель целлюлозно-бумажной продукции в РФ, по итогам 2024 года получило выручку в размере 207,08 млрд рублей, что на 12% превышает показатель 2023 года (184,9 млрд рублей), говорится в отчетности компании по РСБУ.

Валовая прибыль "Илима" выросла в 2024 году на 11,7% - до 88,99 млрд рублей с 79,64 млрд рублей.

Значительно увеличилась статья "прочие расходы" (отражает переоценку стоимости активов, влияние курсовых разниц, создание резервов и списания) - в 3,5 раза, до 18,3 млрд рублей с 5,2 млрд рублей. В том числе убыток от курсовых разниц составил 11,3 млрд рублей (в 2023 году - 226 млн рублей).

Чистая прибыль "Илима" по итогам 2024 года показала снижение на 12,5 и составила 15,2 млрд рублей против 17,4 млрд рублей годом ранее.

Группа "Илим" включает в себя четыре ЦБК в Архангельской (Коряжма) и Иркутской (Братск и Усть-Илимск) областях, а также заводы по выпуску гофрокартона в Ленинградской (Коммунар) и Московской (Дмитров) областях. На долю компании, по ее данным, приходится 76% всей производимой в РФ товарной целлюлозы, 18% упаковочных материалов, 26% белой бумаги. Большая часть (70%) продукции "Илим" поставляется на экспорт (50% всех продаж компании приходится на КНР). Годовой объем производства готовой продукции "Илим" с учетом запуска в 2023 году нового целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске составляет более 4 млн тонн продукции в год.

В 2023 году из капитала группы вышла американская International Paper, продав за $484 млн 50% акций в швейцарской холдинговой компании Ilim SA российскому партнеру по СП - ООО "Илим Глобал Тимбер Рус", принадлежащему Захару Смушкину и Борису Зингаревичу. По данным ЕГРЮЛ на конец марта текущего года, Смушкин владеет 50,21% в "Илим Глобал Тимбер Рус", Зингаревич - 49,79%.