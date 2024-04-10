Группа "Илим" сократила годовую чистую прибыль по РСБУ на 20%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности России АО "Группа "Илим" завершила 2023 год снижением чистой прибыли по РСБУ на 20,1% - до 17,4 млрд рублей с 21,8 млрд рублей годом ранее.

Годовая выручка "Илима" выросла на 0,7%, до 184,9 млрд рублей с 183,7 млрд рублей в 2022 году.

Себестоимость продаж росла чуть быстрее, на 3,3%, и составила 105,3 млрд рублей (в 2022 году - 101,9 млрд рублей). В результате валовая прибыль компании в 2023 году сократилась на 2,6% - до 79,6 млрд рублей с 81,8 млрд рублей годом ранее.

Прибыль "Илима" до налогообложения составила 23,2 млрд рублей, сократившись на 16,6% (с 27,8 млрд рублей в 2022 году).

Краткосрочная кредиторская задолженность компании на конец 2023 года составляла 35,8 млрд рублей (за год снизилась на треть), совокупные краткосрочные обязательства по кредитам и займам - 119,7 млрд рублей (рост более чем в 2 раза), долгосрочные обязательства - 111 млрд рублей (снижение на 7,2%). Из краткосрочных обязательств 94 млрд рублей пришлось на рублевый долг, 25 млрд рублей - на юани.

В I квартале 2024 года "Илим" заключил долгосрочный кредитный договор в рублях на 39,5 млрд рублей и краткосрочный кредитный договор в юанях на 1,3 млрд юаней (эквивалент 16,5 млрд рублей по курсу ЦБ). Полученные средства были использованы в том числе для рефинансирования краткосрочной задолженности на 50 млрд рублей, говорится в пояснении к отчетности.

Группа "Илим" включает в себя три ЦБК в Архангельской (Коряжма) и Иркутской (Братск и Усть-Илимск) областях, а также заводы по выпуску гофрокартона в Ленинградской (Коммунар) и Московской (Дмитров) областях. На долю компании, по ее данным, приходится 77% всей производимой товарной целлюлозы, 16% упаковочных материалов, 25% белой бумаги в стране. Большая часть (70%) продукции "Илим" поставляется на экспорт (50% всех продаж компании приходится на КНР). Годовой объем производства готовой продукции "Илим" составляет 3,63 млн тонн, в 2023 году компания запустила новый целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске, за счет этого рассчитывает в 2024 году выйти на выпуск 4,3 млн тонн продукции в год.

В 2023 году из капитала группы вышла американская International Paper, продав за $484 млн 50% акций в швейцарской холдинговой компании Ilim SA российскому партнеру по СП - ООО "Илим Глобал Тимбер Рус", принадлежащему Захару Смушкину и Борису Зингаревичу. Как указано в отчетности "Илим" за 2023 год, на конец года Смушкин владел 50,214% в "Илим Глобал Тимбер Рус", Зингаревич - 49,786%.