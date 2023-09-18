International Paper закрыла сделку по продаже 50% "Илим" российским бенефициарам СП

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Американская International Paper завершила продажу 50% акций в швейцарской холдинговой компании Ilim SA, владеющей крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции в РФ – группой "Илим", российскому партнеру по СП – ООО "Илим Глобал Тимбер Рус", владельцами которого являются Захар Смушкин и Борис Зингаревич.

"Сделка прошла все необходимые согласования и официально завершена", - говорится в сообщении "Илим".

В марте этого года пресс-служба "Илима" информировала о том, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ согласовала сделку International Paper по выходу из СП. Тогда сообщалось, что сделка в завершающей стадии и стороны рассчитывают ее закрыть в апреле.

Ilim SA принадлежат 96,37% в АО "Группа "Илим". International Paper в капитал Ilim SA вошла в 2007 году, заплатив $650 млн. International Paper напрямую владела в группе 2,39% акций. Стороны договорились также о продаже этих акций за $24 млн.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит $484 млн. Стоимость всей Ilim оценивается примерно в $3,5 млрд исходя из мультипликатора 3,1 к EBITDA по итогам 2022 года (по предварительным неаудированным данным, этот показатель у группы составил $1,11 млрд), в стоимости учтен чистый долг в размере $2,45 млрд.

"Илим"– одна из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности РФ, на долю компании приходится 77% всей производимой товарной целлюлозы, 16% упаковочных материалов, 25% белой бумаги в стране. Большая часть (70%) продукции "Илим" поставляется на экспорт (50% всех продаж компании приходится на КНР). Производственные мощности компании расположены в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях. В 2022 году годовой объем производства готовой продукции "Илим" составил 3,63 млн тонн. К 2024 году планируется увеличить этот показатель до 4,2-4,3 млн тонн (при этом поставки в Китай к 2025 году компания планирует нарастить до 2,4 млн тонн в год с 1,72 млн тонн в 2022 году).

International Paper – крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания. Специализируется на выпуске упаковки из гофрированного картона, а также целлюлозы для подгузников, бумажных салфеток и других товаров личной гигиены. Штаб-квартира находится в Мемфисе (США). Производственные мощности компании располагаются в Северной Америке, Латинской Америке, Северной Африке и Европе.