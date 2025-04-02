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Принадлежавший ранее Coeclerici Кузнецкинвестстрой в 2024 году ушел в убыток

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" ("Кузнецкинвестстрой", Кемеровская область, ведет добычу угля открытым способом) в 2024 году получило 1,4 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 67 млн рублей чистой прибыли в 2023 году, говорится в отчетности компании.

Годовая выручка увеличилась на 19% и составила 14 млрд рублей.

В ноябре 2024 года итальянская Coeclerici Group, владевшая 100% "Кузнецкинвестстроя", вышла из ее капитала. Единственным собственником кузбасской компании стало АО "Лучшее решение" (Москва).

Согласно отчётности, коммерческие расходы "Кузнецкинвестстроя" выросли с 5 млрд рублей в 2023 году до 9,5 млрд рублей в 2024 году. Прочие доходы сократились соответственно со 115 млн рублей до 72 млн рублей, прочие расходы выросли с 471 млн рублей до 968 млн рублей.

Основные финпоказатели АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" (в тысячах рублей)

2024г2023гДинамика
Выручка14 191 89911 927 149+19%
Себестоимость продаж4 649 1405 780 160-19,6%
Валовая прибыль9 542 7596 146 989+55%
Прибыль (убыток) от продаж(367 309)627 248-
Прибыль (убыток) до налогообложения(1 526 386)139 529-
Чистая прибыль (убыток)(1 394 751)66 941-

Дебиторская задолженность "Кузнецкинвестстроя" увеличилась с 1,3 млрд рублей в конце 2023 года до 1,7 млрд рублей в конце 2024 года. Долгосрочные обязательства выросли с 787 млн рублей до 2,4 млрд рублей, краткосрочные - сократились с 3,8 млрд рублей до 3,4 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, с 10 марта "Кузнецкинвестстрой" находится под управлением ООО "Инвест капитал", которым владеет гендиректор ООО Елена Карасева.

Согласно постановлениям правительства Кемеровской области от 31 марта, из земель сельхозназначения в земли промышленности по ходатайству "Кузнецкинвестстроя" переведено два участка общей площадью 1,7 тысячи кв. метров. В документах говорится, что на этих участках угольная компания планирует разместить площадку для складирования угля, а также вспомогательные объекты инфраструктуры, административные и хозяйственные здания (стояночные боксы для автомобилей, котельную, административно-бытовой комбинат, столовую, дробильно-сортировочный комплекс).

Единственный добывающий актив "Кузнецкинвестстроя" - разрез "Корчакольский", он добывает уголь марок Т (применяется как пылеугольное топливо в металлургии) и КС на одноимённом участке Карачиякского каменноугольного месторождения, а также на участке Корчакольский Глубокий этого же месторождения. В 2023 году было добыто 1 094 738 тонн угля, в 2024 году планировалось добыть 1,5 млн тонн, однако результаты работы пока не раскрывались.

Кемеровская область Москва Coeclerici Group Кузнецкинвестстрой Корчакольский
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