Принадлежавший ранее Coeclerici Кузнецкинвестстрой в 2024 году ушел в убыток
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" ("Кузнецкинвестстрой", Кемеровская область, ведет добычу угля открытым способом) в 2024 году получило 1,4 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 67 млн рублей чистой прибыли в 2023 году, говорится в отчетности компании.
Годовая выручка увеличилась на 19% и составила 14 млрд рублей.
В ноябре 2024 года итальянская Coeclerici Group, владевшая 100% "Кузнецкинвестстроя", вышла из ее капитала. Единственным собственником кузбасской компании стало АО "Лучшее решение" (Москва).
Согласно отчётности, коммерческие расходы "Кузнецкинвестстроя" выросли с 5 млрд рублей в 2023 году до 9,5 млрд рублей в 2024 году. Прочие доходы сократились соответственно со 115 млн рублей до 72 млн рублей, прочие расходы выросли с 471 млн рублей до 968 млн рублей.
Основные финпоказатели АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" (в тысячах рублей)
|2024г
|2023г
|Динамика
|Выручка
|14 191 899
|11 927 149
|+19%
|Себестоимость продаж
|4 649 140
|5 780 160
|-19,6%
|Валовая прибыль
|9 542 759
|6 146 989
|+55%
|Прибыль (убыток) от продаж
|(367 309)
|627 248
|-
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|(1 526 386)
|139 529
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|(1 394 751)
|66 941
|-
Дебиторская задолженность "Кузнецкинвестстроя" увеличилась с 1,3 млрд рублей в конце 2023 года до 1,7 млрд рублей в конце 2024 года. Долгосрочные обязательства выросли с 787 млн рублей до 2,4 млрд рублей, краткосрочные - сократились с 3,8 млрд рублей до 3,4 млрд рублей.
По данным ЕГРЮЛ, с 10 марта "Кузнецкинвестстрой" находится под управлением ООО "Инвест капитал", которым владеет гендиректор ООО Елена Карасева.
Согласно постановлениям правительства Кемеровской области от 31 марта, из земель сельхозназначения в земли промышленности по ходатайству "Кузнецкинвестстроя" переведено два участка общей площадью 1,7 тысячи кв. метров. В документах говорится, что на этих участках угольная компания планирует разместить площадку для складирования угля, а также вспомогательные объекты инфраструктуры, административные и хозяйственные здания (стояночные боксы для автомобилей, котельную, административно-бытовой комбинат, столовую, дробильно-сортировочный комплекс).
Единственный добывающий актив "Кузнецкинвестстроя" - разрез "Корчакольский", он добывает уголь марок Т (применяется как пылеугольное топливо в металлургии) и КС на одноимённом участке Карачиякского каменноугольного месторождения, а также на участке Корчакольский Глубокий этого же месторождения. В 2023 году было добыто 1 094 738 тонн угля, в 2024 году планировалось добыть 1,5 млн тонн, однако результаты работы пока не раскрывались.