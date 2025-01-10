Итальянская Coeclerici вышла из капитала угледобывающего "Кузнецкинвестстроя"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Итальянская Coeclerici Group, ранее владевшая 100% АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" ("Кузнецкинвестстрой", ведет добычу угля открытым способом), вышла из капитала кузбасской компании.

Как указано в списке аффилированных лиц "Кузнецкинвестстроя" от 31 декабря 2024 года (опубликован 10 января), 100% компании получило АО "Лучшее решение" (Москва). Ранее 100% уставного капитала владела швейцарская Coeclerici Commodities S.A. (входит в Coeclerici Group). Отмечается, что соответствующие изменения произошли в ноябре 2024 года.

В июне 2024 года президент Владимир Путин разрешил "Лучшему решению" приобрести компанию. Это разрешение было дано в соответствии с пунктом 5 президентского указа от 5 августа 2022 года "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

В конце декабря 2024 года ФАС удовлетворила ходатайство "о получении предварительного согласия о приобретении прав, позволяющих осуществлять функции исполнительного органа АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания".

В мае 2024 года в Coeclerici Commodities S.A. заявляли, что компания "уже несколько лет находится в поиске квалифицированного российского партнера для совместного развития "Кузнецкинвестстроя" и расширения его деятельности". Ранее Coeclerici Group на сайте сообщила, что "прекратила осуществлять всю управленческую и координационную деятельность", связанную с "Кузнецкинвестстроем", ввиду российско-украинского конфликта.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Лучшее решение" зарегистрировано в Москве 1 ноября 2022 года с основным видом деятельности "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления".

Единственный добывающий актив "Кузнецкинвестстроя" - разрез "Корчакольский", он добывает уголь на одноимённом участке Карачиякского каменноугольного месторождения. В 2023 году было добыто 1 094 738. тонн энергетического угля марки Т, в 2024 году планировалось добыть 1,5 млн тонн, однако результаты работы пока не раскрывались.

В 2023 году "Кузнецкинвестстрой" снизил чистую прибыль по РСБУ в 21,5 раза, до 67 млн рублей. При этом выручка выросла на 9,4% и составила 11,9 млрд рублей.