Московской компании разрешили купить у Coeclerici угледобывающий актив в Кузбассе

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил АО "Лучшее решение" (Москва) приобрести 100% угледобывающего АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" ("Кузнецкинвестстрой", Кемеровская область) у итальянской Coeclerici Group.

"Разрешить совершение АО "Лучшее решение" сделок по приобретению 109 млн 999,999 тыс. обыкновенных акций, принадлежащих Coeclerici Commodities S.A., и одной обыкновенной акции указанного акционерного общества, принадлежащей ООО "Коэклеричи Раша", - сообщается в тексте распоряжения президента.

Отмечается, что соответствующее разрешение дается в соответствии с пунктом 5 указа президента РФ от 5 августа 2022 года "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

Согласно уставу "Кузнецкинвестстроя", его уставный капитал состоит из 110 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая. Таким образом, "Лучшему решению" разрешено приобрести 100% кузбасской компании.

"Для совершения сделок, указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством РФ разрешений, решений, согласий, согласований и других разрешительных документов", - уточняется в распоряжении.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Лучшее решение" зарегистрировано в Москве 1 ноября 2022 года с основным видом деятельности "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления". Учредителем является ООО "Специализированное финансовое общество "Орион-1", которое, в свою очередь, принадлежит фонду "Орион".

Как сообщалось, в апреле несколько источников в угольной отрасли сообщили "Интерфаксу", что Coeclerici продает "Кузнецкинвестстрой" московскому ООО "Окто Уголь". В Coeclerici этот факт опровергли и уточнили, что ищут для "Кузнецкинвестстроя" стратегического партнера. "Coeclerici Commodities S.A. уже несколько лет находится в поиске квалифицированного российского партнера для совместного развития "Кузнецкинвестстроя" и расширения его деятельности. Поиск такого партнера продолжается", - заявляла Coeclerici.

Ранее Coeclerici Group на своем сайте сообщила, что группа "прекратила осуществлять всю управленческую и координационную деятельность", связанную с "Кузнецкинвестстроем", "ввиду российско-украинского конфликта".

Единственный добывающий актив "Кузнецкинвестстроя" – разрез "Корчакольский", он добывает уголь марки Т и КС, которые используются для производства пылеугольного топлива, применяемого в металлургии.

"Кузнецкинвестстрой" в своей отчетности за 2023 год сообщил о сокращении угледобычи с 1,328 млн тонн в 2022 году до 1,095 млн тонн в 2023 году, отгрузки - с 1,4 млн тонн до 1,1 млн тонн. В прошлом году компания снизила чистую прибыль по РСБУ в 21,5 раза - до 67 млн рублей. При этом выручка выросла на 9,4% и составила 11,9 млрд рублей.