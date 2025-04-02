UBS сокращает рабочие места в Италии в рамках интеграции бизнеса Credit Suisse

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарская UBS Group AG планирует сократить 180 рабочих мест в Италии в рамках интеграции бизнеса приобретенного ранее конкурента Credit Suisse.

Финкомпания уведомила представителей итальянских профсоюзов о намерении сократить 162 рабочих места в подразделении UBS Europe SE, занимающемся управлением активами. Остальные сокращения придутся на итальянский бизнес в сфере wealth management - UBS Fiduciaria SpA.

В сообщении UBS говорится, что финкомпания планирует оптимизацию структуры операций в Италии.

"Италия остается стратегически важным регионом для будущего роста группы UBS", - отмечается в сообщении.

Профсоюзы запросили у UBS проведение встречи, в частности, для прояснения дальнейшей стратегии фининститута в Италии.