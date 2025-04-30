Квартальная чистая прибыль UBS Group сократилась лучше прогнозов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, в первом квартале снизил чистую прибыль на 4%, но показатель оказался намного лучше ожиданий аналитиков.

В январе-марте 2025 года чистая прибыль банка составила $1,69 млрд против $1,76 млрд годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самим банком, предусматривал чистую прибыль в первом квартале на уровне $1,3 млрд.

Доналоговая операционная прибыль UBS снизилась до $2,59 млрд с $2,62 млрд, выручка опустилась до $12,56 млрд с $12,74 млрд. Аналитики ожидали, что эти показатели составят $2,3 млрд и $11,85 млрд соответственно.

Чистый процентный доход UBS в минувшем квартале сократился до $1,63 млрд c $1,94 млрд годом ранее, чистый комиссионный доход - увеличился до $6,78 млрд с $6,49 млрд.

Подразделение по управлению активами состоятельных граждан зафиксировало приток активов в размере $32 млрд в прошлом квартале.