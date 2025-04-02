UniCredit объявит оферту на выкуп акций Banco BPM

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский банк UniCredit сообщил, что намерен объявить оферту на выкуп акций конкурирующего Banco BPM, так как получил соответствующее одобрение от регулятора рынка ценных бумаг Италии Consob.

28 марта UniCredit получил разрешение на выкуп акций BMP на сумму 14 млрд евро и от Европейского центробанка.

UniCredit предпримет очередную попытку поглощения Banco BPM, предложив его акционерам по 175 собственных акций в обмен на 1 тысячу акций BMP. Оферта будет действовать с 28 апреля по 23 июня.

В ноябре прошлого года UniCredit уже пытался купить миланский банк за 10,1 млрд евро. Тогда предложение было отклонено, поскольку, по словам совета директоров BPM, не отражало рентабельности банка и его потенциала к дальнейшему росту. В руководстве BPM также сочли, что сделка приведет к исчезновению бренда и значительному ослаблению конкуренции как в розничном, так и в корпоративном сегменте итальянского рынка банковских услуг.

2 апреля французский Credit Agricole сообщил, что получил от ЕЦБ разрешение на увеличение своей доли в Banco BPM и намерен реализовать право на покупку акций по принадлежащим ему деривативам, что позволит ему довести свой пакет до 19,8%.

Credit Agricole стал основным инвестором Banco BPM в 2022 году, когда приобрел 9,2% акций миланского банка. С декабря прошлого года Credit Agricole наращивал потенциальную долю в BPM за счет деривативных контрактов, чтобы воспрепятствовать его поглощению со стороны UniCredit.

Credit Agricole защищает собственные коммерческие интересы на итальянском рынке, который является для банка вторым крупнейшим после Франции. Credit Agricole сотрудничает с Banco BPM в области потребительского кредитования и страхования, а принадлежащая ему компания Amundi, специализирующаяся на управлении активами, имеет дистрибьюторское соглашение с UniCredit, срок которого истекает в 2027 году.