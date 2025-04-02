Поиск

UniCredit объявит оферту на выкуп акций Banco BPM

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский банк UniCredit сообщил, что намерен объявить оферту на выкуп акций конкурирующего Banco BPM, так как получил соответствующее одобрение от регулятора рынка ценных бумаг Италии Consob.

28 марта UniCredit получил разрешение на выкуп акций BMP на сумму 14 млрд евро и от Европейского центробанка.

UniCredit предпримет очередную попытку поглощения Banco BPM, предложив его акционерам по 175 собственных акций в обмен на 1 тысячу акций BMP. Оферта будет действовать с 28 апреля по 23 июня.

В ноябре прошлого года UniCredit уже пытался купить миланский банк за 10,1 млрд евро. Тогда предложение было отклонено, поскольку, по словам совета директоров BPM, не отражало рентабельности банка и его потенциала к дальнейшему росту. В руководстве BPM также сочли, что сделка приведет к исчезновению бренда и значительному ослаблению конкуренции как в розничном, так и в корпоративном сегменте итальянского рынка банковских услуг.

2 апреля французский Credit Agricole сообщил, что получил от ЕЦБ разрешение на увеличение своей доли в Banco BPM и намерен реализовать право на покупку акций по принадлежащим ему деривативам, что позволит ему довести свой пакет до 19,8%.

Credit Agricole стал основным инвестором Banco BPM в 2022 году, когда приобрел 9,2% акций миланского банка. С декабря прошлого года Credit Agricole наращивал потенциальную долю в BPM за счет деривативных контрактов, чтобы воспрепятствовать его поглощению со стороны UniCredit.

Credit Agricole защищает собственные коммерческие интересы на итальянском рынке, который является для банка вторым крупнейшим после Франции. Credit Agricole сотрудничает с Banco BPM в области потребительского кредитования и страхования, а принадлежащая ему компания Amundi, специализирующаяся на управлении активами, имеет дистрибьюторское соглашение с UniCredit, срок которого истекает в 2027 году.

Credit Agricole UniCredit ЕЦБ Италия Banco BPM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ пока не рассматривает укрепление рубля как устойчивый фактор дезинфляции

Банки смогут ждать не более полугода при разбирательствах по кредитам из-за мошенников

Банки смогут ждать не более полугода при разбирательствах по кредитам из-за мошенников

Внедрение цифрового рубля может быть перенесено на середину 2026 года

В марте ипотечный портфель российских банков рос на уровне февраля

"РусГидро" ведет переговоры о передаче электросетевых активов "Россетям"

В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков

В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков

Минфин отметил, что заявок от нерезидентов "на выход" становится меньше

НСПК запустит пилот с четырьмя странами по интеграции QR-систем для платежей

НСПК запустит пилот с четырьмя странами по интеграции QR-систем для платежей

Продажи Lada в России в марте упали г/г на треть

Продажи Lada в России в марте упали г/г на треть

Генпрокурор сообщил о возвращении государству более 15 тысяч незаконно отчужденных объектов

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6119 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });