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К российскому аналогу SWIFT в 2024 г. подключились 18 нерезидентов из 4 стран

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Количество иностранных участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России в 2024 году выросло на 18, до 177 нерезидентов из 24 стран, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина во время выступления в Госдуме в среду.

"Зарубежные партнеры из наших дружественных стран несмотря на ситуацию проявляют интерес к работе с российской платежной инфраструктурой. У нас за 2024 год к нашей системе СПФС продолжают подключаться нерезиденты. За этот год 18 подключились из 4 стран. Таким образом, всего у нас на сегодня 177 иностранных участников из 24 стран. Это взаимодействие с нашими банками в части расчетов по корсчетам. Это закрытые, защищенные каналы", - сказала Бакина.

Система передачи финансовых сообщений - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами. СПФС появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году.

Пользователями СПФС по итогам 2023 года были 556 организаций, более четверти из них (159) составили нерезиденты из 20 стран. Ранее ЦБ публиковал подробный список участников системы на своем сайте, но он был скрыт в апреле 2022 года после новой волны санкций.

OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) в ноябре 2024 года выпустило предупреждение для финансовых институтов не из США, которые подключаются к СПФС. Управление отмечало, что присоединение к СПФС после выхода предупреждения может рассматриваться как "красный флаг", и оно готово применять более агрессивные меры к иностранным финансовым учреждениям, которые предпринимают такие действия. До этого, в июне прошлого года, ЕС ввел запрет на использование СПФС банками союза, работающими за пределами России.

SWIFT Алла Бакина СПФС ЦБ РФ Банк России
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