ЕС ввел запрет на использование российского аналога SWIFT

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретил своим компаниям, не работающим в РФ, использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, говорится в заявлении Совета ЕС.

СПФС – это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами. Использование SWIFT внутри РФ было запрещено Центробанком РФ в октябре 2023 года.

"Сегодняшний пакет значительно усиливает наши финансовые санкции, вводя запрет банкам ЕС за пределами России использовать Систему передачи финансовых сообщений, которая является российским эквивалентом SWIFT. Это также позволяет Совету составить список нероссийских банков третьих стран, подключенных к такой системе; этим банкам будет запрещено вести бизнес с операторами ЕС", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, ЕС ввел запрет на транзакции с банками и поставщиками криптоактивов в России и третьих странах, которые облегчают проведение сделок, поддерживающих российскую оборонно-промышленную базу.

Ранее о том, что страны G7 и ЕС изучают варианты санкций против банков, использующих СПФС Банка России, для обхода торговых ограничений, сообщал Bloomberg. По словам источника агентства, несколько стран выступали против полного запрета СПФС "из-за опасений, что такой шаг может повлиять на законные транзакции и нанести ущерб отношениям с третьими странами".

Система передачи финансовых сообщений появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году. Пользователями СПФС по итогам 2023 года были 556 организаций, более четверти из них (159) составили нерезиденты из 20 стран. Ранее ЦБ публиковал подробный список участников СПФС на своем сайте, но он был скрыт в апреле 2022 года после новой волны санкций, в том числе в отношении крупнейших российских банков.