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OFAC предупредила о риске санкций за сотрудничество с российским аналогом SWIFT

OFAC предупредила о риске санкций за сотрудничество с российским аналогом SWIFT
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило предупреждение о риске санкций для финансовых институтов не из Соединенных Штатов, которые присоединяются к Системе передачи финансовых сообщений Банка России.

СПФС - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри РФ, так и за ее пределами. СПФС появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году.

OFAC будет рассматривать присоединение к СПФС после выхода этого предупреждения как "красный флаг" и готово применять более агрессивные меры к иностранным финансовым учреждениям, которые предпринимают такие действия, отмечает управление.

"Любое иностранное финансовое учреждение, которое присоединяется или уже присоединилось к СПФС, может быть обозначено как работающее или работавшее в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации (...) Россия использовала и продвигала СПФС, разработанную как альтернативу сети SWIFT, для поддержания международной финансовой связи, уклонения от санкций и финансирования своих военных усилий", - говорится в сообщении OFAC.

Управление Минфина США также призвало зарубежные финиституты пересмотреть свою зависимость от банков, присоединившихся к СПФС, поскольку они могут быть каналами для уклонения от российских санкций.

ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций с 25 июня ввел запрет для банков союза, работающих за пределами России, использовать СПФС. Также европейским организациям запрещено осуществлять транзакции со структурами, использующими СПФС за пределами России.

Количество участников СПФС на начало июля составило 570 организаций. По итогам 2023 года пользователями системы были 556 организаций, более четверти из них (159) составили нерезиденты из 20 стран.

Ранее ЦБ публиковал подробный список участников системы на своем сайте, но тот был скрыт в апреле 2022 года после новой волны санкций.

OFAC SWIFT СПФС США ЦБ РФ Банк России
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