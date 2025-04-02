Выручка "Кинопоиска" в 2024 году увеличилась в 1,5 раза, до 47,2 млрд рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Выручка онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" (ООО "Кинопоиск", часть "Яндекса") в 2024 году увеличилась в 1,51 раза и составила 47,16 млрд рублей, следует из отчетности компании по РСБУ.

Темпы роста выручки замедлились: в 2023 и 2022 годах она росла в 2 раза.

В 2024 году компания снизила чистую прибыль на 11,8%, до 9,1 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 43,1%, до 23,47 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 5% и составила 10,45 млрд рублей.

Другой крупный онлайн-кинотеатр Ivi.ru (ООО "Иви.ру") по итогам прошлого года нарастил выручку на 38%, до 22,93 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 4 млрд рублей (рост в 1,8 раза), чистая прибыль - 3,56 млрд рублей (увеличение в 1,76 раза).

Онлайн-кинотеатр KION (ООО "Кион", принадлежит "МТС") в 2024 году нарастил выручку в 1,6 раза, до 11,4 млрд рублей. Прибыль от продаж компании в прошлом году практически утроилась и составила 3,1 млрд рублей. Чистая прибыль также показала кратный рост - до 1,56 млрд рублей с 224,1 млн рублей в 2023 году.

Выручка "Амедиатеки" (ООО "А Сериал") по итогам года составила 6,87 млрд рублей, увеличившись на 27,5%. Прибыль от продаж выросла на 32%, составив 4,55 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась на 44,7%, до 3,74 млрд рублей.

Киносервис Start (основная операционная компания ООО "Старт.ру") в 2024 году продемонстрировал рост выручки на 18,4%, до 6,11 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась до 82,69 млн рублей с 483,5 млн рублей в 2023 году. По итогам 2024 года компания получила убыток против прибыли в 2023 году.