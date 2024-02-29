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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Доходы онлайн-кинотеатров РФ за год выросли на 39%, до 94,2 млрд рублей

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Доходы российского рынка легальных VoD-сервисов (Video on Demand, видео по запросу), предлагающих для просмотра профессиональный видеоконтент (онлайн-кинотеатры и операторские VoD-сервисы), в 2023 году выросли на 39% и составили 94,2 млрд рублей, говорится в исследовании аналитического агентства "ТМТ Консалтинг".

По сравнению с 2022 годом темп роста доходов рынка ускорился с 31%.

Аналитики уточнили, что в 2023 году реклама принесла видеосервисам 6,6 млрд рублей - на 19% больше, чем в предыдущем году:. "После снижения рекламной выручки в 2022 году на 9% вследствие ухода с российского рынка многих крупных зарубежных рекламодателей темпы роста вернулись к уровню 2021 года (тогда они составили 15%)".

Рост доходов, полученных по платной модели, составил 41% (до 87,6 млрд рублей).

Среди причин роста рынка аналитики называют: наращивание объемов производства собственного кино- и сериального контента, повышение его качества и практика его эксклюзивного показа; технологическое совершенствование платформ (в частности, рекомендательных сервисов); укрепление привычки пользователей к платным подпискам.

Также среди причин роста аналитики называют рост затрат на продвижение онлайн-кинотеатрами своих оригинальных проектов; развитие видеосервисов в составе цифровых экосистем; продолжающееся расширение онлайн-кинотеатрами партнерских отношений с операторами связи; выстраивание отношений с новыми зарубежными поставщиками контента; повышение стоимости подписки рядом видеосервисов.

В то же время, негативное влияние на рынок оказали: сокращение объема зарубежного контента от крупных производителей, отсутствие западных киноновинок, что отрицательно сказалось на сегменте разовых покупок; высокий уровень видеопиратства.

Игроки рынка

Крупнейшим игроком на рынке остается "Кинопоиск", который по итогам 2023 года увеличил свою долю с 23% до 30%. Онлайн-кинотеатр "Иви" занимает 2 место на рынке с долей в 15%.

Замыкает тройку видеосервис Wink (принадлежит "Ростелекому"), который нарастил свою долю с 11% до 13%. При этом он стал лидером по темпам роста выручки в 2023 году (на 91% против 89% у "Кинопоиска" и 24% - у "Иви").

Онлайн-кинотеатр Okko продолжает удерживать 4 место с 9% рынка. Видеосервис Start сохранил за собой 5 место (7% рынка). Онлайн-кинотеатр KION (МТС) занимает 6%.

По оценкам "ТМТ Консалтинг", число домохозяйств, в которых имеется хотя бы одна платная подписка на онлайн-кинотеатр, выросло по итогам 2023 года на 40% - к концу года оно составляло 18 млн. "Таким образом, в декабре уже у 27% российских домохозяйств имелась хотя бы одна платная подписка", - резюмирует агентство. В среднем же одно домохозяйство, имеющее платные подписки, было подписано на 2,5 онлайн-кинотеатра, отмечают аналитики.

По прогнозам "ТМТ Консалтинг", в 2024 году рынок онлайн-кинотеатров вырастет на 20-25% и составит около 115 млрд рублей, превысив по размеру рынок платного телевидения.

Okko ТМТ Консалтинг Wink Иви Кинопоиск Start KION
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