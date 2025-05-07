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Индекс PMI сферы услуг РФ в апреле не изменился по сравнению с мартом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в апреле 2025 года остался неизменным по сравнению с мартовским значением и вновь составил 50,1 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на практически неизменные уровни выпуска по сравнению с прошлым месяцем.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в апреле составил 49,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта в марте.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Приток новых заказов в секторе практически стагнировал в апреле. Респонденты отмечали снижение покупательской способности своих клиентов, что повлияло на спрос и общие объемы новых продаж.

При этом, несмотря на сложные условия спроса, компании сферы услуг увеличивали численность работников. Занятость росла в апреле после кратковременного мартовского сокращения, однако темпы создания рабочих мест были незначительными: новые сотрудники набирались на фоне накопившихся работ за предыдущий период.

Объемы незавершенных работ росли шестой месяц подряд в апреле. Темпы их накопления несколько ускорились с марта: компании говорили о том, что большее количество незавершенных заказов стало результатом всплеска клиентского спроса ранее.

Темпы инфляции издержек ускорялись второй месяц подряд на фоне роста расходов на сырье и ремонтные работы вкупе с повысившимися заработными платами.

В то же время рост отпускных цен был исторически сдержанным. Хотя компании и стремились переложить возросшие издержки на клиентов, темпы инфляции отпускных цен незначительно изменились с марта.

Деловые ожидания респондентов в апреле были повышенными, степень оптимизма поднялась до самого высокого уровня с января 2024 года. Компании сферы услуг выражали надежды на укрепление условий спроса, инвестиции в новые линейки товаров и приобретение новых клиентов.

S&P Global
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