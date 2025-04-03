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Lucid в I квартале увеличил поставки автомобилей в 1,6 раза

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. в первом квартале увеличил поставки в 1,6 раза - до 3 109 машин по сравнению с 1 967 за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

При этом производство выросло на 28% - до 2 212 автомобилей. Еще свыше 600 электрокаров находятся на пути в Саудовскую Аравию для окончательной сборки.

Компания планирует опубликовать финансовую отчетность за первый квартал 6 мая.

Котировки акций Lucid снизились на 6,3% на дополнительной сессии в среду. За последние три месяца рыночная стоимость автопроизводителя упала на 20,5% (до $7,3 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял 8,9%.

Lucid Group США
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